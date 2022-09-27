Андрюшенко Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрюшенко Константин Сергеевич

Андрюшенко Константин Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андрюшенко Константин Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд, Рожновская волость, деревня Голубовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.