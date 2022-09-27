Касьяненко Василий Фатеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьяненко Василий Фатеевич

Касьяненко Василий Фатеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Касьяненко Василий Фатеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Атюш. Волость, хутор Лизогуба

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.