Коваленко Василий Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Василий Харитонович

Коваленко Василий Харитонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Василий Харитонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Александровская волость и местечко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.