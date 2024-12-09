Шайтура Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайтура Алексей Яковлевич

Шайтура Алексей Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шайтура Алексей Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд, Лялич. Волость, село Краснова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.