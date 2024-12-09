Дорош Дем. Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорош Дем. Матвеевич

Дорош Дем. Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорош Дем. Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Кошаров. Волость, село Степановки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.