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Лесюта Павел Тарасович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лесюта Павел Тарасович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Волосков. Волость, село Дягова

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