Хоненко Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоненко Андрей Михайлович

Хоненко Андрей Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хоненко Андрей Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Чаусов. Волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.