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Черненко Яков Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черненко Яков Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Евгениев. Волость, хутор Сухомлинова

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