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Ахременко Кирилл Иов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахременко Кирилл Иов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Юденов. Волость, село Михайловска

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