Радул Петр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадул Петр Яковлевич

Радул Петр Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Радул Петр Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Осяпняж. Волость, село Синтова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.