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Рудинок Борис Евс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рудинок Борис Евс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Великощименская волость, деревня Малытимлек

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