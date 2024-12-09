Сивопляс Лука Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивопляс Лука Акимович

Сивопляс Лука Акимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сивопляс Лука Акимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Мутин. Волость, село Камен

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.