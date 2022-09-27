Липа Герасим Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛипа Герасим Кондратьевич

Липа Герасим Кондратьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Липа Герасим Кондратьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Тягин. Волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.