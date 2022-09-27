Супрун Александр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупрун Александр Моисеевич

Супрун Александр Моисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Супрун Александр Моисеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Глуховская волость, село Полошки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.