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Солуянов Николай Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Солуянов Николай Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Стародубский уезд, Юдинов. Волость, село Савостьнова

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