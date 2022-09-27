Рыбаченко Севастьян Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбаченко Севастьян Акимович

Рыбаченко Севастьян Акимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыбаченко Севастьян Акимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, г. Ананьева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.