Ляшенко Федор Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяшенко Федор Устинович

Ляшенко Федор Устинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляшенко Федор Устинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Покровская волость, поселок Солдатского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.