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Репка Алексей Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Репка Алексей Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд

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