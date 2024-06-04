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Биндюк Василий Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Биндюк Василий Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Бабаская волость и село

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.08.1895 ст.
Покровское, Чернігівська область
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