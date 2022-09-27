Заверюха Корн. Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаверюха Корн. Харитонович

Заверюха Корн. Харитонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заверюха Корн. Харитонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Новомиргор. Волость, село Андреевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close