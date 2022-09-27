Пименов Макс. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименов Макс. Дан.

Пименов Макс. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пименов Макс. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Адуев. в. д. марьева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close