Василь Петр Крист. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиль Петр Крист.

Василь Петр Крист.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Василь Петр Крист.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Эрлов. в. д. Брака

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close