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Токман Архип Иванов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Токман Архип Иванов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ср.Красилов.в. с.Новоглушинское

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