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Задорожний Савелий Зинов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Задорожний Савелий Зинов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Буланов.в.

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