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Филипьев Фрол Афанасьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филипьев Фрол Афанасьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Белоярск.в. д.Н.Кобылово

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