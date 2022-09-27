Мозговой Иван Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозговой Иван Андр.

Мозговой Иван Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мозговой Иван Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Покровской слоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.