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Ненжкат Влад. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ненжкат Влад. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Красносельская в. х.Гутошуб.

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