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Вагнер Губерт

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вагнер Губерт
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Белостокский уезд, Михайловская, д. Колоня

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