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Тотьмянин Егор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тотьмянин Егор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, с. Рудаки

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