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Дмитриев Федосей Андронов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Федосей Андронов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Кулундинской

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