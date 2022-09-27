Трубников Федор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубников Федор Федоров

Трубников Федор Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трубников Федор Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.