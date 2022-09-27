Прокопенко Филипп Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Филипп Семенов

Прокопенко Филипп Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокопенко Филипп Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Шуриновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.