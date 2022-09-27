Ярыльнев Ив. Назар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрыльнев Ив. Назар.

Ярыльнев Ив. Назар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярыльнев Ив. Назар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Новослободской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.