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Усатов Халгула Зинатулла

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Усатов Халгула Зинатулла
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Салтовской

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