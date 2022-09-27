Кучук Дем. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучук Дем. Осип.

Кучук Дем. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кучук Дем. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Узденской с. Турова.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.