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Буц Матвей Констант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буц Матвей Констант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Темрюкский отдел, мещ. ст.Таманской

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