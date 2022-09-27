Писарев Григ. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарев Григ. Петр.

Писарев Григ. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Писарев Григ. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Бугульминского, Майданской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.