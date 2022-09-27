Кеуцкий Михаил Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеуцкий Михаил Гавр.

Кеуцкий Михаил Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кеуцкий Михаил Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, жит. к. Рени.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.