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Шаповалов Тит Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаповалов Тит Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Казачинской, с. Бочечов

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