Щербаков Петр Мартьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Петр Мартьян.

Щербаков Петр Мартьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щербаков Петр Мартьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Рыченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.