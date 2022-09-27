Баландин Феофан Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландин Феофан Степанов

Баландин Феофан Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баландин Феофан Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Ключевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.