Юрьев Степан Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьев Степан Дм.

Юрьев Степан Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юрьев Степан Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Алексинский уезд, Волковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.