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Рыбас Сергей Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыбас Сергей Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Подольской, с. Гашовка

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