Крючков Сем. Сильвест. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючков Сем. Сильвест.

Крючков Сем. Сильвест.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крючков Сем. Сильвест.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, с. Красное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.