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Соболенко Иван Емельянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соболенко Иван Емельянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Переволочной

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