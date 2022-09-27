Северин Федор Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеверин Федор Филиппов

Северин Федор Филиппов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Северин Федор Филиппов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.