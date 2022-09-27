Самулионис Мартин Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамулионис Мартин Мартинов

Самулионис Мартин Мартинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самулионис Мартин Мартинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Подбиржанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.