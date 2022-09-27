Маркогоненко Леонтий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркогоненко Леонтий Матвеев

Маркогоненко Леонтий Матвеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркогоненко Леонтий Матвеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, В. Рогачикской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.