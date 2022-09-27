Артющенко Сем. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртющенко Сем. Тим.

Артющенко Сем. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артющенко Сем. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.