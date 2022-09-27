Высоцкий Вас. Онисим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысоцкий Вас. Онисим.

Высоцкий Вас. Онисим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Высоцкий Вас. Онисим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Евфимовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.